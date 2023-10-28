ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Вилейка
Гостиницы, отели
Отели в Вилейка, Беларусь
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Брест, Беларусь
213 м²
1/1
Предлагаю для продажи комплекс капитальных строений (оборудовано и используется под СТО), ра…
€662,235
Рекомендовать
Магазин новое здание, с отдельным входом, в оживленном месте
Минск, Беларусь
49 м²
2/25
Продается административно-торговое помещение, г.Минске, ЖК "Минск Мир" Помещение расположено…
€55,912
Рекомендовать
Коммерческая с подъездными путями, с отдельным входом, в частном секторе
Избище, Беларусь
1/1
Продается ЗДАНИЕ ШКОЛЫ площадь 1028 м2, в Логойском районе, д. Избище, ул. Школьная, д.2 в п…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Тельминский сельский Совет, Беларусь
10 м²
1/1
Лот 6033. Земельный участок в Брестском районе, состоящий из двух частей: 0,12 га и 1,94 га …
€184,480
Рекомендовать
Магазин с в жилом доме
Минск, Беларусь
60 м²
1/25
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€86,086
Рекомендовать
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Марьина Горка, Беларусь
535 м²
1/1
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин с в жилом доме
Минск, Беларусь
37 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€56,474
Рекомендовать
Отель со стеклопакетами, с подвалом, с парковка
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
1 874 м²
3
Представляем вашему вниманию объект придорожного сервиса в д. Корзуны. Расположен в 24 км от…
€924,291
Рекомендовать
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
45 м²
1/25
Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдельный вход. Помещ…
€80,603
Рекомендовать
Офис 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с интернетом
Гродно, Беларусь
3
79 м²
2
В историческом центре города на ул. Социалистической дом 28 продается полдома с центральными…
€66,224
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
258 м²
1/19
Продажа многофункционального офиса в ЖК «Славянский квартал». Офис расположен в самом центр…
€244,365
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
205 м²
1
Готовый бизнес - помещение ручной автомойки со всем необходимым оборудованием и документацие…
€392,611
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL