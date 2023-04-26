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Коммерческая недвижимость в Вилейский район, Беларусь

Вилейка
2
Ильянский сельский Совет
1
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Вилейка, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Вилейка, Беларусь
1 Количество комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 4,555
Продается гараж с подвалом по адресу Минская область, Вилейский р-н г.Вилейка, ул.Волынца, 1…
Производство в Вилейка, Беларусь
Производство
Вилейка, Беларусь
2 066 м²
€ 136,637
Имеется просторная бетонная площадка для установки автомобильных весов под грузовой автотран…
Магазин 3 комнаты в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Ильянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 3,635
Продается магазин в д. Заборье Вилейского района. Здание магазина расположено в начале дерев…
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