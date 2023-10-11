Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Ветковский район
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Ветковский район, Беларусь

Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство в Ветка, Беларусь
VIP
Производство
Ветка, Беларусь
Площадь 6 882 м²
Количество этажей 2
Здание стоит на огражденной площадке. На территории несколько предприятий. Можем рассмотреть…
€200,000
Realting.com
Перейти