Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Вертелишковский сельский Совет
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
Очистить
2 объекта найдено
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Житомля, Беларусь
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В продаже здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный учас…
€86,905
Производство с центральным отоплением, с парковка в Житомля, Беларусь
Производство с центральным отоплением, с парковка
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В аренду здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный уч…
€472
Realting.com
Перейти