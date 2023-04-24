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Коммерческая недвижимость в Видомлянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
500 м²
Цена по запросу
Продается здание в Каменецком районе (бывший колбасный цех) 1990 г.п.,площадь застройки-510 …
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