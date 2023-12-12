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Коммерческая недвижимость в Вейнянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 10 комнат с центральным отоплением в Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 10 комнат с центральным отоплением
Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 437 м²
Этаж 2/2
Здание административно-хозяйственного назначения 2003 г.п общей площадью 436 кв.м.по адресу…
€63,168
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