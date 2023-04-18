Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Верхнедвинский район

Купить коммерческую недвижимость в Верхнедвинский район, Беларусь

Освейский сельский Совет
1
1 объект найдено
Коммерческая 4 комнатыв Освейский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты
Освейский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 258 м²
€ 126,541
Продается действующая агро-усадьба на одном из самых живописных озер Беларуси - Освейском. К…

Параметры недвижимости в Верхнедвинский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти