Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Волковысский район
  5. Волковыск
  6. Офисы

Продажа офисных помещений в Волковыск, Беларусь

Офис В архив
Очистить
2 объекта найдено
Офисв Волковыск, Беларусь
Офис
Волковыск, Беларусь
195 м² 1/2 Этаж
€ 28,820
Продается административно-хозяйственное здание по ул.Брестская в Волковыске. Здание двухэтаж…
Офисв Волковыск, Беларусь
Офис
Волковыск, Беларусь
501 м² Количество этажей 2
€ 108,074
Здание находится в хорошем месте, рядом центральный рынок, может быть использовано под магаз…
Realting.com
Перейти