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Купить производственное здание в Волковыск, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Производство 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 94 м² 1/1 Этаж
€ 18,012
Продается насосная станция битумохранилища. Адрес: г. Волковыск, ул.Октябрьская. Площадь зас…
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