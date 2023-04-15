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Купить производственное здание в Волковысский район, Беларусь

Волковыск
1
Волковысский сельский Совет
1
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производство 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Производство 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 94 м² 1/1 Этаж
€ 18,012
Продается насосная станция битумохранилища. Адрес: г. Волковыск, ул.Октябрьская. Площадь зас…
Производство 6 комнатв Волковысский сельский Совет, Беларусь
Производство 6 комнат
Волковысский сельский Совет, Беларусь
6 Количество комнат 1 517 м² 1/1 Этаж
€ 112,577
Продаётся комплекс объектов, в состав которого входят следующие объекты: 1) Здание специализ…

Параметры недвижимости в Волковысский район, Беларусь

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