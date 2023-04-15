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Купить коммерческую недвижимость в Волковысский район, Беларусь

Волковыск
6
Волковысский сельский Совет
1
7 объектов найдено
Складв Волковыск, Беларусь
Склад
Волковыск, Беларусь
1 325 м² Количество этажей 1
€ 1
Сдаётся в аренду здание специализированное складов, торговых баз, баз материально- техническ…
Производство 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Производство 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 94 м² 1/1 Этаж
€ 18,012
Продается насосная станция битумохранилища. Адрес: г. Волковыск, ул.Октябрьская. Площадь зас…
Производство 6 комнатв Волковысский сельский Совет, Беларусь
Производство 6 комнат
Волковысский сельский Совет, Беларусь
6 Количество комнат 1 517 м² 1/1 Этаж
€ 112,577
Продаётся комплекс объектов, в состав которого входят следующие объекты: 1) Здание специализ…
Офисв Волковыск, Беларусь
Офис
Волковыск, Беларусь
195 м² 1/2 Этаж
€ 28,820
Продается административно-хозяйственное здание по ул.Брестская в Волковыске. Здание двухэтаж…
Коммерческаяв Волковыск, Беларусь
Коммерческая
Волковыск, Беларусь
227 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается большое жилое помещение в 2 км. от Волковыска. Здание общей площадью 227 кв.м. раз…
Коммерческая 3 комнатыв Волковыск, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 381 м² 1/1 Этаж
€ 45,031
«Свечной заводик » в Волковыске. Продается административное здание. Возможно исп…
Офисв Волковыск, Беларусь
Офис
Волковыск, Беларусь
501 м² Количество этажей 2
€ 108,074
Здание находится в хорошем месте, рядом центральный рынок, может быть использовано под магаз…

Параметры недвижимости в Волковысский район, Беларусь

с видом на горы
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