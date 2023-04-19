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Купить производственное здание в Волковысский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 6 комнатв Волковысский сельский Совет, Беларусь
Производство 6 комнат
Волковысский сельский Совет, Беларусь
6 Количество комнат 1 517 м² 1/1 Этаж
€ 113,894
Продаётся комплекс объектов, в состав которого входят следующие объекты: 1) Здание специализ…
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