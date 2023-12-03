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Коммерческая недвижимость в Волковысский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство 6 комнат с подъездными путями, с отдельным входом, с klass C в Волковысский сельский Совет, Беларусь
Производство 6 комнат с подъездными путями, с отдельным входом, с klass C
Волковысский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 1 517 м²
Этаж 1/1
Продаётся комплекс объектов, в состав которого входят следующие объекты: 1) Здание специализ…
€114,819
в месяц
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