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Производственные здания в Узденский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство в Узденский сельский Совет, Беларусь
Производство
Узденский сельский Совет, Беларусь
312 м² 1/1 Этаж
€ 43,257
Одноэтажное производственное здание из силикатных блоков,утепленное, 1981 года постройки, ис…
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