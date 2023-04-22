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Коммерческая недвижимость в Узденский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческая в Узденский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Узденский сельский Совет, Беларусь
111 м² 2/2 Этаж
€ 65,787
Площадь участка 12,81 сотки. Участок ровный ухоженный, правильной геометрической формы, ланд…
Коммерческая в Узденский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Узденский сельский Совет, Беларусь
236 м²
€ 22,530
Продается здание специализированного животноводства - конюшня в д. Новая Старина, 54 км от М…
Производство в Узденский сельский Совет, Беларусь
Производство
Узденский сельский Совет, Беларусь
312 м² 1/1 Этаж
€ 43,257
Одноэтажное производственное здание из силикатных блоков,утепленное, 1981 года постройки, ис…
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