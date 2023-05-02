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Производственные здания в Узда, Беларусь

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1 объект найдено
Производство в Узда, Беларусь
Производство
Узда, Беларусь
2 190 м² 1/1 Этаж
€ 291,737
Продается комплекс зданий и сооружений (производственная база), состоящий из отдельных капит…
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