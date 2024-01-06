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Склады в Узденский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
производственные здания
3
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1 объект найдено
Склад с подъездными путями, для бизнеса в Узда, Беларусь
Склад с подъездными путями, для бизнеса
Узда, Беларусь
Площадь 784 м²
Продаётся земельный участок 2,0325 га с складскими помещениями площадью 784 м2 в г.Узда, пер…
€41,092
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