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Продажа офисных помещений в Узденский район, Беларусь

Озерский сельский Совет
1
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1 объект найдено
Офисв Озеро, Беларусь
Офис
Озеро, Беларусь
4 м² Количество этажей 3
€ 723,854
Продется промышленно - складская база в аг. Озеро, расположенная на земельном участке размер…

Параметры недвижимости в Узденский район, Беларусь

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