Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Смолевичский район
  5. Усяжский сельский Совет
  6. Складские помещения

Склады в Усяжский сельский Совет, Беларусь

Склад В архив
Очистить
1 объект найдено
Склад 2 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 547 м² Количество этажей 1
€ 68,490
Продается помещение, можно использовать под производство/склад/мастерскую. Удобный подъезд с…
Realting.com
Перейти