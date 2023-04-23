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Магазины в Усяжский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 5 комнат в Усяж, Беларусь
Магазин 5 комнат
Усяж, Беларусь
5 Количество комнат 181 м² Количество этажей 2
€ 20,727
Продается торговое помещение по адресу п.Усяж,Смолевический р-н,ул.Промышленная д.16а.Участо…
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