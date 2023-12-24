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Производственные здания в Усяжский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Усяж, Беларусь
Производство с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Усяж, Беларусь
Площадь 2 832 м²
Продажа. Производственно-складская база. Адрес: п. Усяж, Парковая 38 Площадь - 2832,4 м2 Про…
€1,45 млн
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