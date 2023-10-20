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Коммерческая недвижимость в Толочинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Толочинский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Толочинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продажа. Автостоянка с объектами придорожного сервиса. Адрес: Толочинский р-н, в р-не д. Ста…
€250,323
Realting.com
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