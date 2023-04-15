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Купить склад в Тельминский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Складв Тельмы 1, Беларусь
Склад
Тельмы 1, Беларусь
354 м²
€ 46,382
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение под складское помещение в Бр…

Параметры недвижимости в Тельминский сельский Совет, Беларусь

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