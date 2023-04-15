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Продажа офисных помещений в Тельминский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офисв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Офис
Тельминский сельский Совет, Беларусь
2 990 м² 1/2 Этаж
€ 720,494
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Параметры недвижимости в Тельминский сельский Совет, Беларусь

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