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Купить производственное здание в Тельминский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство
Тельминский сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 270,185
Комплекс зданий в собственность в районе д. Ямно Брестского района общей площадью капитальны…

Параметры недвижимости в Тельминский сельский Совет, Беларусь

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