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Коммерческая недвижимость в Свислочский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Склад 1 комната с подъездными путями в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната с подъездными путями
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Продается капитальное строение общей площадью 450 кв.м. со степенью готовности- 90%, располо…
€113,322
Realting.com
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