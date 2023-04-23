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Склады в Свислочский район, Беларусь

Свислочский сельский Совет
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1 объект найдено
Склад 1 комната в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната
Свислочский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 450 м² 1/1 Этаж
€ 108,142
Продается капитальное строение общей площадью 450 кв.м. со степенью готовности- 90%, располо…
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