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Купить коммерческую недвижимость в Свирский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Свирь, Беларусь
Коммерческая
Свирь, Беларусь
335 м²
€ 384,452
Продается уникальная Усадьба! Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная. Национальный Парк &…
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