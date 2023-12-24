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Коммерческая недвижимость в Светлогорский район, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Светлогорск, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Светлогорск, Беларусь
Площадь 3 729 м²
Продажа здания с действующим магазином в Светлогорске Адрес: г. Светлогорск, ул. Шоссейная д…
€5,44 млн
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