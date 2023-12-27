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Коммерческая недвижимость в Швабский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Продажа Охотничье-рыболовной базы «Маковза» Адрес: Логойский район, д. Погребище Площадь – 4…
Цена по запросу
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