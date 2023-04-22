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Магазины в Столбцы, Беларусь

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3 объекта найдено
Магазин в Столбцы, Беларусь
Магазин
Столбцы, Беларусь
66 м² 1 Этаж
€ 35,957
Торговое помещение под продуктовый магазин и кафе в г. Столбцы  Адрес: Столбцы, ул. Мам…
Магазин в Столбцы, Беларусь
Магазин
Столбцы, Беларусь
66 м² 1/1 Этаж
€ 35,957
Торговое помещение под продуктовый магазин и кафе в г. Столбцы  Адрес: г. Столбцы, ул. …
Магазин 3 комнаты в Столбцы, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
3 Количество комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 44,158
Продается отдельно стоящее здание магазина   с принадлежащей ему парковкой в центр…
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