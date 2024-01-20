Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Столбцовский район
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Столбцовский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
6
Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 3 комнаты в Столбцы, Беларусь
Ресторан, кафе 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается современный автомоечный комплекс самообслуживания (3 поста) с кафе. Абсолютно ново…
€320,968
Оставить заявку
Realting.com
Перейти