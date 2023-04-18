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Купить производственное здание в Старые Дороги, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Старые Дороги, Беларусь
Производство
Старые Дороги, Беларусь
1 093 м² Количество этажей 2
€ 77,381
Отапливаемое коммерческое здание с участком в Старых Дорогах!  Адрес: Старые Дороги, ул…
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