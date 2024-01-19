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Продажа офисных помещений в Стародорожский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
3
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1 объект найдено
Офис 41 комната в Старые Дороги, Беларусь
Офис 41 комната
Старые Дороги, Беларусь
Число комнат 41
Площадь 1 101 м²
Количество этажей 2
Отапливаемое коммерческое здание с участком в Старых Дорогах!  Адрес: Старые Дороги, ул. Кир…
€70,772
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