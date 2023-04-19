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Купить производственное здание в Старосверженский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Производствов Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Производство
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
2 200 м²
€ 109,843
Продажа Производство + склад Адрес: Минская обл., Столбцовский р-н, Старосверженский с/с, 8,…
Производствов Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Производство
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
2 179 м² 1/1 Этаж
€ 109,843
Производственно-складской комплекс Минская область Столбцовский район Населенный пункт &laqu…
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