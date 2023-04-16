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Купить склад в Станьковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 4 комнатыв Станьково, Беларусь
Склад 4 комнаты
Станьково, Беларусь
4 Количество комнат 300 м² 1/1 Этаж
€ 135,105
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2.&…

Параметры недвижимости в Станьковский сельский Совет, Беларусь

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