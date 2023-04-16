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Купить магазин в Станьковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазинв Станьково, Беларусь
Магазин
Станьково, Беларусь
46 м² 1 Этаж
€ 8,557
Продается в самом центре д. Станьково Дзержинского района (27 км от МКАД) административно-хо…

Параметры недвижимости в Станьковский сельский Совет, Беларусь

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