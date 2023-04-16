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Купить производственное здание в Станьковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 1 комнатав Станьково, Беларусь
Производство 1 комната
Станьково, Беларусь
1 Количество комнат 987 м² 1/2 Этаж
€ 175,636
Продажа производственно – складского комплекса в д. Станьково.   На огороженной т…

Параметры недвижимости в Станьковский сельский Совет, Беларусь

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