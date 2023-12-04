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Коммерческая недвижимость в Столовичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Магазин с отдельным входом, с рампой, в частном секторе в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Магазин с отдельным входом, с рампой, в частном секторе
Столовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
Здание специализированное розничной торговли, которое расположено в д. Большое Гатище! Прода…
€809
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