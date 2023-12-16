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Коммерческая недвижимость в Стодоличский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Склад 7 комнат в Гребени, Беларусь
Склад 7 комнат
Гребени, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 258 м²
Этаж 1/1
€13,566
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