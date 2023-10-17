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Отели в Смиловичский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель со стеклопакетами, с подвалом, с парковка в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Отель со стеклопакетами, с подвалом, с парковка
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 874 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию объект придорожного сервиса в д. Корзуны. Расположен в 24 км от…
€925,672
Realting.com
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