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Купить коммерческую недвижимость в Смиловичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческаяв Корзуны, Беларусь
Коммерческая
Корзуны, Беларусь
509 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…
Коммерческаяв Корзуны, Беларусь
Коммерческая
Корзуны, Беларусь
509 м² 2/2 Этаж
€ 153,119
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянно…

Параметры недвижимости в Смиловичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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