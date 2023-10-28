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Склады в Смиловичи, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 5 комнат с парковкой, с интернетом, с охраной в Смиловичи, Беларусь
Склад 5 комнат с парковкой, с интернетом, с охраной
Смиловичи, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 1 918 м²
Продается Производственная База в г. п. Смиловичи Червенского района Минской области (25 км …
€279,085
Realting.com
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