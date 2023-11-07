ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Смиловичи
Офисы
Продажа офисных помещений в Смиловичи, Беларусь
коммерческая недвижимость
4
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Магазин с парковкой, новое здание, с видеонаблюдением
Минск, Беларусь
76 м²
1/9
Изолированные помещения от 76 до 121 кв.м. в ЖК "Левада" Дома 7.2; 7.3; 7.4 (сдача домов - а…
€106
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Гомель, Беларусь
99 м²
1/18
Готовый магазин сантехники с возможностью смены назначения! ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆…
€138,607
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат
Ольховцы, Беларусь
7
378 м²
2
Продаётся здание в д. Ольховцы. Расположено возле реки. Общая площадь 378 м.кв. 2 этажа, вы…
€16,801
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Минск, Беларусь
220 м²
Продаются помещения в административно-торговом многофункциональном комплексе от 220 до 2000 …
€266,946
Рекомендовать
Офис с парковкой, с мебелью, с интернетом
Минск, Беларусь
187 м²
18/18
Продажа коммерческой недвижимости, по адресу г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корпус 2 Администра…
€147,474
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Минск, Беларусь
1
22 м²
3
Продаваемое помещение, на 3 этаже, имеет площадь 21,8 м2, и сдано в аренду. Торгово-развлек…
€32,556
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
179 м²
1/19
Продается торговое помещение на 1 этаже 19 этажного жилого дома. Густонаселенный район город…
€185,742
Рекомендовать
Офис новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме
Минск, Беларусь
76 м²
1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Дом 7.3. У…
€106,601
Рекомендовать
Магазин 4 комнаты с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Гродно, Беларусь
4
1 567 м²
3
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площа…
€1,10 млн
Рекомендовать
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте
Могилёв, Беларусь
16 м²
1
€3,453
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
37 м²
1/1
Продается гараж в ГК "Градостроитель, в г. Минск, по ул. Тимирязева, 91А. Капитальный гараж…
€12,974
Рекомендовать
Магазин
Брест, Беларусь
Торговое помещение в собственность в районе ж/д вокзала города Бреста общей площадью 36,7 кв…
€78,404
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL