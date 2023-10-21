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Коммерческая недвижимость в Смиловичи, Беларусь

2 объекта найдено
Производство 5 комнат с парковкой, с интернетом, с охраной в Смиловичи, Беларусь
Производство 5 комнат с парковкой, с интернетом, с охраной
Смиловичи, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 1 918 м²
Этаж 1/1
Продается Производственная База в г. п. Смиловичи Червенского района Минской области (25 км …
€278,347
Производство с парковкой, с охраной, с подъездными путями в Смиловичи, Беларусь
Производство с парковкой, с охраной, с подъездными путями
Смиловичи, Беларусь
Площадь 556 м²
Этаж 1/1
Продаётся отапливаемое производственное помещение  в г.п. Смиловичи, Червенского района, Мин…
€99,073
Realting.com
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