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Купить производственное здание в Сморгонь, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Сморгонь, Беларусь
Производство
Сморгонь, Беларусь
17 м²
Цена по запросу
Продается участок 20 соток с несколькими строениями. Первое – одноэтажное блочное здан…
Realting.com
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