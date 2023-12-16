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Магазины в Сморгонский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин в Сморгонь, Беларусь
Магазин
Сморгонь, Беларусь
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Продается помещение/дом в г. Сморгонь с отличным расположением!  Это идеальное место подойде…
€66,920
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