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Купить производственное здание в Сморгонский район, Беларусь

Сморгонь
1
Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Сморгонь, Беларусь
Производство
Сморгонь, Беларусь
17 м²
Цена по запросу
Продается участок 20 соток с несколькими строениями. Первое – одноэтажное блочное здан…

Параметры недвижимости в Сморгонский район, Беларусь

недорогая
элитное
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