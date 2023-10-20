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Коммерческая недвижимость в Сморгонь, Беларусь

1 объект найдено
Производство с парковкой, с подъездными путями в Сморгонь, Беларусь
Производство с парковкой, с подъездными путями
Сморгонь, Беларусь
Площадь 17 м²
Продается участок 20 соток с несколькими строениями. Первое – одноэтажное блочное здание с п…
Цена по запросу
Realting.com
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