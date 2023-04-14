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Купить производственное здание в Смолевичский район, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
2
Плисский сельский Совет
2
Смолевичи
2
Драчковский сельский Совет
1
Жодинский сельский Совет
1
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8 объектов найдено
Производство 5 комнатв Октябрьский, Беларусь
Производство 5 комнат
Октябрьский, Беларусь
5 Количество комнат 235 м² 1/1 Этаж
€ 54,467
Продается СТО, земля и здание в собственности Адрес: д. Плиса, ул. Коптева Продажа СТО. Полн…
Производствов Будагово, Беларусь
Производство
Будагово, Беларусь
15 м² Количество этажей 3
€ 54,558
Продается пристройка к административно бытовомум комплексу
Производствов Заречье, Беларусь
Производство
Заречье, Беларусь
297 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
❤️ Продается здание пилорамы на большом участке с двумя пристройками на одной территории в д…
Производствов Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
890 м²
€ 727,445
 Предлагается к продаже производственная база (деревообработка) в аг.Слобода Смолевичск…
Производствов Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
516 м² Количество этажей 2
€ 636,514
Продается новое производство продуктов питания: производственная база, офисные и складские п…
Производствов Смолевичи, Беларусь
Производство
Смолевичи, Беларусь
157 м²
Цена по запросу
Завод производит широкий ассортимент бетона на высокотехнологичном и надёжном оборудовании н…
Производство 30 комнатв Драчковский сельский Совет, Беларусь
Производство 30 комнат
Драчковский сельский Совет, Беларусь
30 Количество комнат 11 118 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
Производствов Смолевичи, Беларусь
Производство
Смолевичи, Беларусь
595 м²
€ 200,047
Продаётся производственная база (производство бетона) в г. Смолевичи. На территории базы раз…

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